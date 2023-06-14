مصدر بأسرة محمد عادل: نقل والدته للمستشفى فاقدة النطق بعد تنفيذ حكم الإعدام

كشف مصدر مطلع داخل أسرة محمد عادل قاتل نيرة الذي نُفذ فيه حكم الإعدام اليوم، أن والدته تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسرة محمد عادل أصرت على عدم إخبارها بموعد تنفيذ الحكم إلى اللحظة الأخيرة وفور علمها انهارت وفقدت القدرة على النطق وتم نقلها إلى المستشفى.

شيّع أهالي محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى، مساء اليوم الأربعاء، جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح اليوم الأربعاء، داخل سجن جمصة بالدقهلية.

كان سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، قد شهد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، صباح اليوم الأربعاء، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد البري المحامي، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام لحين عرض المتهم على الطب النفسي.

وفي 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عادل عوض الله إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، وذلك لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة– محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.