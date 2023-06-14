إنجازات 9 سنوات.. تطوير العشوائيات بمنطقتي الصيفية وقحافة في الفيوم

حققت الدولة المصرية إنجازات عديدة خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونجحت فى القضاء على العشوائيات وتطويرها والارتقاء بكل الخدمات بها، وتم تنفيذ العديد من الوحدات السكنية، وتطوير العشوائيات وتحقيق سكت آدمي للمواطنين لكي يعيشوا حياة كريمة بمحافظة الفيوم.

وتبنت الدولة خطة طموحة لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم أساس الحياة الاجتماعية الكريمة، وتمثلت أهم مشاريع تطوير العشوائيات في منطقتي الصيفية وقحافه، خطة تطوير المناطق غير الآمنة بدأت بالمنطقتين وتم الانتهاء منهم في عام 2019م، بالتعاون بين جهاز تطوير المناطق العشوائية ومحافظة الفيوم.

منطقة الصيفية، هي منطقة سكنية، تبلغ مساحتها 32.8 فدان، ويقطنها 6880 نسمة، أما منطقة قحافة، فهي منطقة سكنية تبلغ مساحتها 30.5 فدان، ويقطنها 11000 نسمة.

وبلغت تكلفة المشروع 28 مليون جنيه وتضمنت أعمال التطوير التي تمت رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الداخلية، بجانب رفع كفاءة شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى توفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتنفيذ شبكة مكافحة الحريق.

وكان قد نفذ الصندوق بالتعاون مع محافظة الفيوم، نفذ عدداً من المشروعات خلال السنوات الماضية، حيث مول مشروع تطوير منطقتي علوية الصاوي وعزبة مأمون (درجة ثالثة) بمدينة الفيوم، بمبلغ حوالي 2.5 مليون جنيه، في عام 2011، وشملت أعمال التطوير (تركيب عداية قطر 500مم - استكمال أعمال خط الانحدار بطول 160م - تنفيذ أعمال المطابق وغرف التفتيش والنزح الجوفي ودق الآبار)، كما مول الصندوق مشروع تطوير منطقة الصوفي (درجة ثالثة) بمدينة الفيوم، بمبلغ 664.380 جنيه، في عام 2012، وشملت أعمال التطوير عمل عداية أسفل بحر دسيا، واستكمال خط الانحدار بالمنطقة وربطها مباشرة مع محطة رفع العلاوي.