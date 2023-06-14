الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توّج بها 3 مرات.. الأهلى: "الشناوى الأفضل فى تاريخ البطولة الإفريقية"

محمد الشناوي
محمد الشناوي

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "فيس بوك" بالحارس الدولي محمد الشناوي، وذلك بعدما سجل رقمًا قياسيًا بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الشناوي أول قائد يرفع 3 كئوس في تاريخ دوري أبطال إفريقيا على مر التاريخ.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك "الشناوي القائد الأفضل في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.. أول كابتن يرفع ثلاث كئوس في تاريخ البطولة".

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد التعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1 ليفوز في مجموع مباراتي النهائي بنتيجة 3-2.

الاهلى أخبار محمد الشناوي إياب نهائي دوري ابطال افريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا أخبار الوداد الرياضي

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