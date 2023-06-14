الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رغدة نجاتى: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يؤكد الجدية

الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بالمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، بالتوجيه باتخاذ ما يلزم بشأن مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط، ووفقًا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت في ضوء النقاط الثلاث التي أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه تم الوصول لشبه توافق بشأنها وهي تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال لحل مشاكل مئات الآلاف من الأسر المصرية، وقانون يتيح تداول المعلومات، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل الالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن الملفات الثلاثة تهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، والتحرك بشأنها ستكون له تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عن التفاعل مع كافة القضايا التي يتم عرضها في الحوار الوطني يؤكد الجدية في التعامل مع كافة القضايا محل النقاش، فضلًا عن أنها ترد على المزاعم التي يروج لها البعض بأن الحوار بلا فائدة.

وفي سياق مختلف، أشادت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، بتوسع الدولة في افتتاح الجامعات التكنولوجية، وما تمثله من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

الدكتورة رغدة نجاتي لجنة التعليم والبحث العلمي السيسي محافظة الاسكندرية الحوار الوطنى

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