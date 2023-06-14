"سي ووتش" تتهم الاتحاد الأوروبي بتجاهل مصير المهاجرين عبر المتوسط

اتهمت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بعدم الاهتمام بمصير المهاجرين قبالة حدوده الخارجية بمياه البحر الأبيض المتوسط، وأعلنت "لا حداد وطني لأولئك الذين يموتون في المتوسط".

جاء ذلك في أعقاب الاعلان صباح اليوم، عن مصرع أكثر من 70 مهاجرًا في حادثة غرق قارب قبالة المياه جنوب غربي اليونان.

وقال الفرع الايطالي للمنظمة: "أنه منذ يوم أمس، كانت معروفة حالة الطوارئ على متن القارب الذي غادر ليبيا وتحطم بالقرب من الساحل اليوناني. مئات الأشخاص في عداد المفقودين في البحر تخلت عنهم السلطات الأوروبية… لن تكون هناك جنازة رسمية أو حداد وطني لهم"، وفق وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وكان خفر السواحل اليوناني أعلن اليوم الأربعاء أن 59 شخصا قتلوا في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب غربي اليونان، قبل أن يعلن لاحقًا في حصيلة جديدة ارتفاع عدد الضحايا إلى 78 شخصًا.

في المقابل تم إنقاذ العشرات من البحر، خلال عملية الإغاثة التي نفذتها السلطات اليونانية، في حين أن حادث الغرق وقع في المياه الدولية، على بعد 47 وأربعين ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني.