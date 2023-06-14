الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة مصرية..انطلاق برنامج المدن المضيفة لأولمبياد برلين 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلق اليوم الأربعاء، برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

وصرح الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة المصرية، أن مدينة ايسن الألمانية استضافت البعثة المصرية ببرنامج المدن المضيفة، قبل انطلاق الالعاب الرسمية بـ3 ايام، مشيرًا إلى أن الهدف من البرنامج هو تعود اللاعبين علي الاجواء  والتعرف علي العادات والتقاليد الالمانية المتعددة وتبادل الثقافات بين اللاعبين وبعضهم بهدف ازالة الغموض وتوفير بيئة صحية مناسبة للاعبين اثناء مشاركتهم في الالعاب الرسمية.

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ويقول رئيس البعثة المصرية أن اليوم شهد جولة في مدينة ايسن التاريخية وزيارة لاهم المعالم بها، عقبها استضافة رئيس المدينة توماس كوفين للبعثة المصرية في المبني الاداري لمدينة ايسن بحضور عددا من الشخصيات العامة بالمدينة .

واستعرض “تهامي” خلال اللقاء، تشكيل البعثة المصرية والرياضات المشاركين بها، وأثني رئيس البعثة علي الجهد المبذول حتي الآن، من جمهورية ألمانيا الاتحادية حتي من استضافة البعثة وازالة كافة العقبات وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المشاركة في تلك الالعاب الصخمة.

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وعبر توماس كيفين، رئيس مدينة ايسن الالمانية، عن سعادته لاستضافة المدينة للبعثة المصرية.

وفي نهاية اللقاء اهدي لاعبو البعثة المصرية رئيس المدينة بعض الاعمال اليدوية من اعمالهم من انتاج مراكز التدريب المهني والحرفي والتي ترمز الي حضارة وتاريخ مصر الكبير .

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وشهد باقي اليوم زيارة ترفيهية الي احد الحدائق العامة وممارسة الرياضات الترفيهية بمشاركة كافة اللاعبين والمدربين في جو يسوده المرح والسعادة .

ومن المقرر ان تنهي البعثة المصرية مشاركتها صباح غد ببرنامج المدن المضيفة للتوجه مباشرة الي مدينة برلين الالمانية استعدادا للمسابقات وحفل افتتاح الالعاب الرسمي .

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الألعاب العالمية الإمكانات المتاحة البعثة المصرية الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص الصيفية للاولمبياد الخاص

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