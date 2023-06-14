الاتحاد الأوروبي يقترب من تمرير جديد جديد للتحكم في الذكاء الاصطناعي

كشف الاتحاد الاوروبي، اليوم الاربعاء، عن اتخاذه خطوة جادة لتمرير أحد القوانين الأولى في العالم التي تحكم الذكاء الاصطناعي بعد أن وافق الفرع التشريعي الرئيسي للاتحاد على نص مشروع قانون يتضمن حظرًا شاملاً على استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجوه بالأماكن العامة.

ووفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فقد وافق البرلمان الأوروبي على قواعد تهدف إلى وضع معيار عالمي للتكنولوجيا، والذي يشمل كل شئ من التشخيصات الطبية الآلية إلى بعض أنواع الطائرات بدون طيار، ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم deepfakes ، والروبوتات مثل ChatGPT.

ويناقش أعضاء البرلمان الأوروبي الآن، التفاصيل مع دول الاتحاد قبل أن تصبح مسودة القواعد- المعروفة باسم قانون الذكاء الاصطناعي - تشريعا.

ويثير الذكاء الاصطناعي الكثير من الأسئلة اجتماعيًا وأخلاقيًا واقتصاديًا، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للضغط على أي "زر إيقاف مؤقت".

قال تييري بريتون ، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، "على العكس من ذلك ، يتعلق الأمر بالتصرف السريع وتحمل المسؤولية".

لم يتحقق تمرد من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي من يمين الوسط في التجمع السياسي لحزب الشعب الأوروبي بشأن الحظر التام للتعرف على الوجه في شوارع أوروبا، حيث حضر عدد من السياسيين جنازة سيلفيو برلسكوني في إيطاليا.

وكان التصويت النهائي 499 لصالحه و 28 ضده وامتناع 93 عن التصويت.

ومن المتوقع أن يقاوم القادة الأوروبيون الحظر التام للقياسات الحيوية ، حيث تحرص قوات الشرطة في جميع أنحاء القارة على الاستفادة من إمكانية التعرف على المجرمين أثناء سيرهم في الشارع أو في الأماكن العامة.

وجادلت سياسة ممارسات التوظيف بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية في مكافحة الجريمة وفي استخبارات مكافحة الإرهاب وكذلك في البحث عن الأطفال المفقودين.

ووصفته رئيسة البرلمان الأوروبي ، روبرتا ميتسولا ، بأنه تشريع سيضع بلا شك المعيار العالمي لسنوات قادمة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على تحديد النغمة في جميع أنحاء العالم وأن "عصرًا جديدًا من التدقيق" قد بدأ.

وقال براندو بينيفي، وهو مشارك في لجنة الذكاء الاصطناعي بالبرلمان، والتي تقدمت بالتشريع إلى مرحلة التصويت، إنه عند التعرف على الوجه، سيوفر القانون "ضمانًا واضحًا لتجنب أي خطر للمراقبة الجماعية".

وقال زميله دراغوس تودوراتش، إنه إذا كان التشريع ساري المفعول بالفعل، فلن تتمكن الحكومة الفرنسية من تمرير قانون هذا العام لتمكين التعرف المباشر على الوجه لمراقبة الجماهير في أولمبياد 2024.