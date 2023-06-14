الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الغربية يكرم الطلاب الفائزين فى "مصر فى عيون أبنائها"

تعليم الغربية
تعليم الغربية

كرم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 35 طالبا وطالبة من الفائزين في مسابقة "مصر في عيون أبنائها"، و9 من معلمي التربية الفنية المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة "لمحات من الهند" للمعلمين، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وحسن، موجه عام التربية الفنية، وعلاء شبل، الصحفى وعضو مجلس أمناء المديرية، ولفيف من معلمي توجيه التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.


الجدير بالذكر، أن معلمي التربية الفنية الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند" للمعلمين قد تم عرض لوحاتهم بمعرض الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة في العاشر من إبريل الماضي.


وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين الفائزين في المسابقتين، ولعضو مجلس الأمناء، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح والمزيد من المراكز المتقدمة.

f5bc2850-f7c4-4afb-98a9-f08614554ca4 (1)
f5bc2850-f7c4-4afb-98a9-f08614554ca4 (1)
a8e5e63e-0e56-46b8-a9a9-8a8ca606041d
a8e5e63e-0e56-46b8-a9a9-8a8ca606041d
f5bc2850-f7c4-4afb-98a9-f08614554ca4
f5bc2850-f7c4-4afb-98a9-f08614554ca4
4a2d0bb2-0883-4dcc-8f37-ae3cbbcfcec4
4a2d0bb2-0883-4dcc-8f37-ae3cbbcfcec4
يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة مصر في عيون أبنائها والمعلمين المتميزين في مسابقة لمحات من الهند المعلمين الفائزين المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الطلاب والمعلمين الطلاب الفائزين الثانوية الزراعية الإدارات التعليمية التعليم بالغربيه تعليم بالغربية بدار الاوبرا عضو مجلس أمناء وزارة التربية والتعليم بالغربية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

نشرة الحوادث| تنفيذ الإعدام في قاتل "نيرة أشرف" وكشف لغز "طبيب الساحل"

قانوني يكشف مصير قضايا التعويض والحق المدني بعد إعدام قاتل "نيرة أشرف"

افتتحها السيسي.. 8 معلومات عن وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة بالإسكندرية

محمود فوزى: اتفاق كلى على ثلاث قضايا داخل الحوار الوطنى

بعد نشر "الدستور" حالتها.. "الصحة" تتكفل بعلاج الطالبة حنين عادل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى