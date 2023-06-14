تعليم الغربية يكرم الطلاب الفائزين فى "مصر فى عيون أبنائها"

كرم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 35 طالبا وطالبة من الفائزين في مسابقة "مصر في عيون أبنائها"، و9 من معلمي التربية الفنية المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة "لمحات من الهند" للمعلمين، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وحسن، موجه عام التربية الفنية، وعلاء شبل، الصحفى وعضو مجلس أمناء المديرية، ولفيف من معلمي توجيه التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.



الجدير بالذكر، أن معلمي التربية الفنية الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند" للمعلمين قد تم عرض لوحاتهم بمعرض الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة في العاشر من إبريل الماضي.



وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين الفائزين في المسابقتين، ولعضو مجلس الأمناء، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح والمزيد من المراكز المتقدمة.

f5bc2850-f7c4-4afb-98a9-f08614554ca4 (1)

a8e5e63e-0e56-46b8-a9a9-8a8ca606041d

f5bc2850-f7c4-4afb-98a9-f08614554ca4