الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الروسى يستقبل الرئيس الجزائرى لبحث سبل التعاون الثنائى

تبون وميشوستين
تبون وميشوستين

عقد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى فيدرالية روسيا، بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصل "تبون" أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر لـ3 أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن لقاء تبون وميشوستين جرى بمقر الوزارة الأولى الروسية بحضور وفدي البلدين.

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين موسكو محادثات اتفاقيات مرتقبة زيارة تبون الرسمية لموسكو

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