الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل اجتماع مناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد

أوابك
أوابك

شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماع مناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023 والذي عُقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومثل المنظمة في هذا الاجتماع عبد الفتاح دندي، مدير الإدارة الاقتصادية والمشرف على إدارة الإعلام والمكتبة، وماجد عامر خبير اقتصادي في الإدارة الاقتصادية. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودات الفصول المُعدة من قبل المؤسسات المشاركة. كما تم إبداء بعض الملاحظات حولها، والاتفاق على الأخذ في الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبل الجهات المشاركة في إعداد الفصول بهدف اخراج التقرير بالشكل الملائم. وتم اعتماد هياكل الفصول وفق الصيغ التي عرضتها المؤسسات التي تعدها، ومنها الفصل الخامس الذي تقوم بإعداده الأمانة العامة لمنظمة أوابك والمتعلق بالتطورات في مجال الطاقة، والذي يغطي الوضع العام للاستكشاف والاحتياطيات والإنتاج عربياً وعالمياً، والتطورات في الطلب على الطاقة، والمخزونات النفطية (التجارية والإستراتيجية)، وأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية وأسعار الشحن وأسعار الغاز الطبيعي، وصادرات النفط والغاز الطبيعي، والانعكاسات على اقتصادات الدول العربية بما في ذلك قيمة الصادرات النفطية، فضلاً عن الاَفاق المستقبلية لاستثمارات الطاقة في الدول العربية. بالإضافة إلى إعداد الجزئية الخاصة بالصناعات الهيدروكربونية ضمن الفصل الرابع المتعلق بالقطاع الصناعي.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير التقرير الاقتصادي العربي الموحد، والسعي إلى التأصيل البحثي للموضوعات محل التناول من خلال عرض الأدبيات الاقتصادية، وتقديم توصيات بناءة على صعيد عملية صنع السياسات بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، حيث يُعد هذا التقرير أحد أوجه العمل العربي المشترك، الذي يفيد ويعين المسئولين والباحثين المهتمين بالشؤون الاقتصادية وتطورها في المنطقة العربية.

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