الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصادر: “الجبلاية” ينتهي من تشكيل منتخبات الناشئين خلال أيام

اسامه نبيه
اسامه نبيه

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مجلس “الجبلاية” استقر على الانتهاء من تشكيل منتخبات الناشئين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن المجلس تأخر في تشكيل منتخبات الناشئين 2005 و2007 و2008 و2009 بسبب عدم قدرة الاتحاد على صرف رواتب الأجهزة الفنية ولكن بعد إتمام مبادرة دعم الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، انتهت الأزمة.

وبدا مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى ترشيح عدد من الأسماء للتواجد ضمن الاجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين، من خلال اللجنة التي تضم كل من حازم أمام و محمد بركات عضوى المجلس بجانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني .

وأضاف المصدر، أن “فيتوريا” أبلغ المجلس بعددٍ من الأسماء المرشحة لاختيار الأفضل وخاصة أن تعاقده مع الاتحاد مستمر حتى كأس العالم.

وتابع المصدر، أن اللجنة رشحت عدد من الاسماء منها أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق ومحمد شوقى لاعب الأهلي السابق وأيمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان للتواجد على راس الاجهزة الفنية لتلك المنتخبات.

ومن ناحية اخرى يواجه المنتخب اليوم نظيره الغينى في تمام الساعة التاسعة مساء في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .

ويدخل المنتخب المباراة برصيد 9 نقاط، ويكفى المنتخب التعادل اليوم، للتأهل إلي بطولة الأمم الإفريقية ويسعي روى فيتوريا للفوز في مباراة اليوم لصدارة المجموعة.

اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا المنتخبات الوطنية المدير الفني للمنتخب الوطني مجلس الجبلاية منتخبات الناشئين

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