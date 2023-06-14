«البحوث الإسلامية» يختتم جولته بالمغرب بزيارة مؤسسة دار الحديث الحسنية

اختتم الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد جولته بالمغرب بزيارة لمؤسسة دار الحديث الحسنية بالمغرب؛ التقى خلالها بالدكتور عبد الحميد عشاق نائب مدير الدار؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والدار في العلوم الإنسانية والشرعية، ومناقشة تبادل الإصدارات العلمية التي تتعرض لبعض القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة والتي تلامس واقع الناس في المجتمعين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال تحقيق التراث والبحث العلمي.

وتناول اللقاء الحديث عن الدار من حيث تاريخ إنشائها، وبيان الهدف منها، إضافة إلى بيان أهم الأعمال التي قامت بها الدار، كما تناول اللقاء أهم الأعلام المصريين الذين درسوا بها، إضافة إلى التعريف بمجمع البحوث الإسلامية والدور العلمي له.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة استمرت على مدار أربعة أيام على هامش انعقاد معرض الرباط الدولي للكتاب، والذي شارك فيه الأمين العام بكلمة في ندوة عقدها مجلس حكماء المسلمين، إضافة إلى لقاءات متنوعة مع بعض دور النشر والباحثين فيها، فضلًا عن جولة بالخزانة الملكية المغربية.