تامر حسني ينشر البوستر الترويجي الاول لفيلم تاج وطرحه بموسم الاعياد

طرح الفنان تامر حسني البوستر الأول لفيلمه الجديد تاجا، والمنتظر انطلاق عرضه في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر تامر البوستر عبر حسابه بموقع “فيسبوك” وعلق قائلًا: "انتظرونا -إن شاء الله- في العيد تاج".

وحمل البوستر صورة لتامر وهو حامل لأتوبيس، ومرتديًا ملابس البطل الخارق تاج.

كان تامر قد أعلن انتهاء تصوير العمل عبر حسابه بموقع “فيسبوك” قائلًا: "إن شاء الله انتظرونا في العيد القادم تاج ومن كل قلبي شكرا لكل الناس المحترمة الغالية اللي في الصورة واللي معرفوش يكونون في الصورة اليوم يده في ناس كثير أوي تعبت في الفيلم ضده آوي فوق الوصف بقولهم ربنا هيكرمنا بسبب تعبنا الخارق فعلًا اللي حصل في الفترة دي، يا رب أكرمنا".

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسني وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقي توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "تاج" قررت عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى 2023 المقبل، ومن المقرر أن يعرض العمل في أكثر من 80 دار عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا.