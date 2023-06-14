الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موريس ستاين مديرًا فنيًا لـ أياكس أمستردام الهولندى

موريس ستاين
موريس ستاين

أعلن نادي أياكس أمستردام عن توصله لاتفاق مع سبارتا روتردام، بشأن انتقال المدرب موريس ستاين لتدريب فريق العاصمة الهولندية.

وقال النادي في بيان، اليوم الأربعاء، إن ستاين سيوقع عقدًا مع أياكس يمتد لثلاث سنوات، بداية من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2026 ليكون ستايم مدرب الفريق الأول لأياكس.

وبدأ ستاين– البالغ من العمر 49 عامًا- مشواره التدريبي مع أدو دن هاج بين 2011 و2014 ثم انتقل إلى فنلو حتى 2019.

وخاض ستاين تجربة مع نادي الوحدة الإماراتي في عام 2019، لكن مشواره لم يكن طويلًا فأقيل بشكل مفاجئ بعد خسارتين في أول 3 مباريات، ليعود بعدها لتولي مهمة تدريب فريق بريدا في عام 2020.

وبعدها تولى ستاين مهمة تدريب سبارتا روتردام، منذ أبريل من العام الماضي، ليقود الفريق في الموسم المنصرم إلى احتلال المركز السادس في الدوري الهولندي، ليحجز مقعدًا في الملحق المؤهل إلى البطولات الأوروبية.

وكان أياكس، حامل لقب الدوري الهولندي برصيد 36 لقبًا، قد اكتفي بتحقيق المركز الثالث في الموسم الماضي بفارق 13 نقطة عن فينورد روتردام المتصدر، و6 نقاط عن آيندهوفن الوصيف بقيادة ألفريد شرويدر المقال من منصبه في يناير الماضي، ثم جون هايتينجا الذي لم يُمدّد عقده مع النادي.

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