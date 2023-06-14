الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير.. وربنا اللى هيحاسبنى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: "وأنا كإنسان منكم أمين معاكم وعليكم، واللي هيحاسبني ربنا.. حسابكم إنتوا سهل ولكن حساب رب البشر محدش يقدر عليه.. شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح مشروع نفق وكباري السادات للسيارات وللمشاه، عند تقاطع شارع السادات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

الرئيس السيسي السيسي فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المؤتمر الوطنى للشباب بناء الدولة

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