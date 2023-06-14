الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الروسي: مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى تجمع "بريكس"

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة

أكد السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى تجمع “بريكس” والذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مؤكدًا اهتمام مصر بالتبادل بالعملات الوطنية.

وأضاف السفير الروسي في تصريحات له، أن إحدى المبادرات التي تشارك فيها “بريكس” حاليًا، هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، مشيرا إلي أن القاهرة مهتمة جدا بهذا الأمر، وذلك وفق وكالة سبوتنيك "الروسية..

وشارك وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق، باجتماعات أصدقاء تجمع “بريكس” الوزاري المنعقد في جنوب أفريقيا.

وأكد “شكري” أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارا شاملًا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، منوهًا بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ.

مجموعة “البريكس” تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه سبتمبر 2006، يضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب إفريقيا وتعتبردول المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وتهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية تنافس مجموعة السبع كما تسعى إلى التعاون في مجالات الأمن والتنمية والسياسة.

السفير الروسي القاهرة مصر بريكس التجارة عملات بديلة

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