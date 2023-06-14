السجن 3 سنوات لمتهمين بالتهرب الضريبى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمين بالتهرب الضريبي غيابياً لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بتغريمهما غرامة خمسين ألف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما مع إلزامهما بأداء الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبدالمالك، وحضور وكيل النيابة مصطفى محمد العدل، وأمانة سر محمد طه محمد.

واتهمت النيابة كلاً من أحمد.م وعلاء الدين.ك بصفتهما مسئولين لإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات أنهما خلال الفترة من 1/2017 حتى 12/2020 بدائرة المعادي، بصفتهما خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهربًا من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة على مبيعاتهما عن الفترة أنفة البيان.