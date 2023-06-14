الكحلاوى وفرقته ضيوف برنامج "مدد" على "الحياة".. الجمعة المقبل

يحل الدكتور أحمد الكحلاوي ضيفًا على حلقة جديدة من برنامج «مدد»، يوم الجمعة المقبل 16 يونيو، الساعة 3 عصرًا على قناة الحياة.

ويروي الدكتور أحمد الكحلاوي للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، تفاصيل حياة والده شيخ المداحين محمد الكحلاوي وسر إطلاق هذا اللقب عليه، وكذلك كواليس الأعمال الدينية التاريخية والباقية حتى اليوم وأبرزها «لأجل النبي، وعليك سلام الله» وغيرها.

وتقدم فرقة الكحلاوي خلال استضافتها في برنامج «مدد» عرضًا فنيًا لأحدث أناشيد المديح النبوي والابتهالات الدينية التي تتميز بها الفرقة، ومنها «نور النبي هل علينا، يا رسول الله يا سندي، يا أبا الزهراء وجد الحسنين، زهراء يا زهرة المصطفى، يا آل بيت النبي».

https://www.facebook.com/watch/?v=777806867220400

ويعد برنامج «مدد» أحدث برامج قناة الحياة، وهو الأول من نوعه الذي يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، ويغطي ملف التصوف وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين في مختلف المحافظات، التي تشكل جانبًا مهمًا من القوى الناعمة المصرية.

ويمزج برنامج «مدد» بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، كما يقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح نبوي.

ويُذاع برنامج «مدد» يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وكانت شبكة تليفزيون الحياة أطلقت برنامج «مدد» تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة.

ويمزج برنامج «مدد» بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، كما سيُقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد «آل البيت»، وأولياء الله الصالحين.

