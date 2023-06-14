الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من الذبح حتى الإعدام.. رحلة قاتل "نيرة أشرف" في عام

نيرة أشرف
نيرة أشرف

«ومن الحب ما قتل».. مأساة قبل أن تكون جريمة وهي واقعة ذبح الطالب محمد عادل لزميلته نيرة أشرف، على أبواب جامعة المنصورة، لتنتهي حياتها على الفور، وقبل أن يمر العام تكون نهايته الإعدام الذي تم تنفيذه صباح اليوم الأربعاء، داخل أسوار سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث يعتبر 20 يونيو المقبل هو ذكرى الواقعة.

 في هذا التقرير نرصد أبرز محطات القضية.

-20 يونيو 2022، تهجم الطالب محمد عادل، على زميلته نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة ووجه لها طعنات نافذة في مختلف أنحاء الجسم سقطت متوفاة في الحال على إثرها.

- 22 يونيو 2022، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتحويل المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

-26 يونيو، كان موعد أولى جلسات محاكمة المتهم.

-5 يوليو فريد الديب يعلن دفاعه عن المتهم، في حالة الإعدام.

-6 يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المرى، بإعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف.

-3 سبتمبر 2022، تقدم فريد الديب، بطعن للمتهم محمد عادل، على حكم الإعدام.

-26 يناير2023، نظر الطعن على حكم الإعدام على المتهم.

-9 فبراير 2023، أيدت محكمة النقض، إعدام المتهم محمد عادل

-14 يونيو 2023، نفذت الجهات المختصة حكم الإعدام على المتهم في سجن جمصة.

ومن الحب ما قتل الطالب محمد عادل ذبح نيرة أشرف سجن جمصه محطات القضية

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