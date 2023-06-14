برلمانى: الاستقبال المهيب للرئيس السيسى بقرية الأبعادية يؤكد وعى البسطاء بدوره

وصف النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية الأبعادية بالبحيرة، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه وحواره مع الكثير من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، بأنها زيارة تاريخية وتفقد على الأرض للمشاريع التنموية والإنجازات التي تلي إنجازات سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة.

ونوه أبوعايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، بالحشود من المواطنين داخل قرية الأبعادية، الذين رحبوا بالرئيس السيسى، وتفاعلوا مع زيارته وأثنوا على المشاريع الضخمة والعملاقة والتنمية الجارية في البلد، قائلًا: "الاستقبال الشعبي المهيب للرئيس السيسي في الأبعادية بالبحيرة رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبي الكبير الذى يحظى به الرئيس السيسى من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية".

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أمام توقف الرئيس السيسي، خلال جولته بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ليدير حوارًا مع حشد من الأهالي والقائمين على مبادرة "ازرع" خلال تفقده أعمال مبادرة حياة كريمة بذات القرية، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية، واطمئنانه على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

وقال أبوعايشة إن زيارة السيسي لقرية الأبعادية أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الوعي الكبير من أهالينا البسطاء بالقرى بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، كما أن هذه الزيارة كشفت عن التأييد الشعبي الكبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسى داخليًا وخارجيًا، مشيدًا بتفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، وتفقده كذلك الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.