رئيس البرلمان اللبنانى: اختيار رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق والحوار

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقب انتهاء جلسة الانتخاب اليوم الأربعاء، أن اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية لن يتحقق إلا بالتوافق وبالحوار تحت سقف الدستور.

وقال بري في تصريحات صحفية اليوم: "كفى رميًا بكرة المسئولية على هذا الفريق أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، وانتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة"، مضيفًا: "نعم حوار بدون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح"، وفقًا لما نشره موقع "النشرة" اللبناني، والوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار بري، إلى أنه بالاستمرار في هذا السلوك والدوران في حلقة مفرغة وانتهاج ​سياسة​ الإنكار، لن يصل لبنان إلى النتيجة المرجوّة، والتي يتطلع إليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في كل أنحاء العالم، الذين ينتظرون أداءً وسلوكًا يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده.

وشدد رئيس النواب اللبناني، على أنه آن الأوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق، متساءلًا: "فهل نحن فاعلون؟".