الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن عدم التزام "سكر نجع حمادى" بتوصيات زراعة النواب

النائب خالد أبو
النائب خالد أبو نحول

تقدم النائب خالد أبونحول بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام شركة السكر بنجع حمادي محافظة قنا بتوصيات لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وقال النائب في طلبه، إنه تقدم بطلب بتاريخ 9 من نوفمبر 2022، بشأن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بخصوص أسعار توريد قصب السكر حفاظًَا على حق الفلاحين، والذي تمت إحالته للمناقشة في لجنة الزراعة.

وتابع: "جاءت توصيات اللجنة ورئيس اللجنة بأن تقوم الشركة بتحمل تكاليف نقل محصول قصب السكر لتخفيف العبء من على الأهالي في ظل الارتفاع الجنوني لتكلفة النقل".

وأكد أبونحول أنه وحتى تاريخه لم تلتزم الشركة بتلك التوصيات، وما زال المزارع البسيط يتحمل تكاليف النقل.

اسعار توريد قصب السكر التموين والتجارة الداخلية الصناعات الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي القابضة للصناعات الغذائية النائب خالد أبو نحول

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