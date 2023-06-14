الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن، خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف، وقد شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

ويقدم الدستور في نشرته على مدار اليوم أسعار الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 يونيو

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو لتسجل 70 جنيها للكيلو، وتباع للمستهلك بـ 77 جنيها للكيلو.

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو  في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو لتسجل 85 جنيها للكيلو، وتباع للمستهلك بـ 90  جنيها للكيلو.

ارتفعت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو لتسجل 95 جنيها للكيلو، وتباع للمستهلك بـ 100  جنيها للكيلو.

أستقرت  أسعار الفراخ الامهات في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو لتسجل 60جنيها للكيلو، وتباع للمستهلك بـ 65  جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بطريقة سهلة وجديدة.. طريقة عمل حواوشي الفراخ في المنزل؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ تواصل الارتفاع.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 9-6-2023

أسعار السمان والرومي والنعام اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الأربعاء 14 يونيو60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )  اليوم الأربعاء 14 يونيو 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء 14 يونيو 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 14 يونيو 63 جنيها.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأربعاء 14 يونيو 120 جنيها.

بلغت أسعارلحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 14 يونيو 100 جنيه.

بلغت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأربعاء 14 يونيو 50 جنيها.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأحمر 75 اليوم الأربعاء 14 يونيو 8 جنيهات.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأربعاء 14 يونيو 68 جنيها.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 14 يونيو 350 جنيها.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأربعاء 14 يونيو  250 جنيها.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62 جنيها.

بلغت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 52 جنيها.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها.

بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) 57  جنيها.

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي 100 جنيه.

أسعار الفراخ أسعار الفراخ الساسو اسعار الفراخ البلدي أسعار الفراخ الأمهات بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 أسعار الدواجن اليوم

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