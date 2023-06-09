الفراخ تواصل الارتفاع.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 9-6-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجل أسعار الدواجن البيضاء 71 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية مرتفعة جنيه واحد عن تعاملات أمس، بعد أن ظلت عند مستوى 65 جنيها لعدة أسابيع.

وتعرض “الدستور” أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء: 71 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 78 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 100 جنيه.

وكشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني السبب وراء زيادة أسعار الفراخ إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يستهلك فيه المصريون لحومًا حمراء كثيرة ومع ارتفاع أسعارها توجه إلى استهلاك الدواجن أكثر لكونها أقل في الأسعار مقارنة باللحوم الحمراء.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 7 جنيهات

كتكوت ساسو 10 جنيهات

كتكوت ساسو بيور 11 جنيها

كتكوت بلدي 6 جنيهات

كتكوت هجين 6.75 جنيه

كتكوت أبيض شركات 11.50 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 6.25 جنيه

كتكوت سمان أبيض 3.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام والتي ارجعها منتجو الدواجن إلى أن البيض كان يباع بأسعار منخفضة وبأقل من التكلفة، ما أثر سلبيًا على المنتجين، وخروج جزء من صغار المربين من السوق مما أدى إلى قلة المعروض، ما تسبب في ارتفاع أسعار البيض.

سعر كرتونة بيض أبيض: 99.75 جنيه

سعر كرتونة بيض أحمر: 99.75 جنيه

سعر كرتونة بيض بلدي: 115 جنيها