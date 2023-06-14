الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل جديد لأهالي برج العرب.."حياة كريمة" نقلة حضارية لغرب الإسكندرية

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

قدمت مبادرة "حياة كريمة" لأهالي مركز ومدينة برج العرب، مشروعات وخدمات كبرى حرمت منها القرى على مدار سنوات طويلة، لترسم المبادرة مستقبلًا جديدًا لـ130 ألف نسمة، وتبث روح جديدة بين الأهالي وتعمل على بناء الإنسان، والحياة الاجتماعية بصورة متكاملة، من توفير جميع الخدمات والمرافق للمواطن والتطوير في كافة القطاعات الحيوية.

وتعمل المبادرة في 4 قرى أم وهم ( البرج القديم- بهيج- الغربانيات- أبو صير) تشمل  46 تابع بمركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية بنحو تكلفة مقررة 3مليار جنيه وتشمل المشروعات 17 قطاعا.

مشروعات الصرف الصحي

يبلغ إجمالي مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب 56 مشروع صرف صحى تشمل ( شبكات انحدار - محطات رفع - خطوط طرد - محطات معالجة - وصلات منزلية) وتتضمن 16 محطة رفع و3 محطات معالجة.

وتبلغ إجمالي شبكات الإنحدار المتوقعة 195 كم، وإجمالي أطوال خطوط الطرد المتوقعة25.4 كم.

مدارس ومجمعات خدمية ووحدات صحية

كما تتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة 10 مشروعات في قطاع مياه الشرب، و5 مشروعات في قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعاً في قطاع المدارس، 6 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة.

كما تشمل أيضًا 4 مشروعات في مجال المجمعات الحكومية المتكاملة بواقع مجمع حكومي في كل قرية كبرى، و5 مشروعات في قطاع الغاز الطبيعي، 2 مشروعات في مجال البريد، 8 مشروعات في قطاع الكهرباء، 4 مشروعات في قطاع الاتصالات، 6 مشروعات إنشاء أبراج المحمول، مشروع في قطاع الري، مشروع في قطاع الزراعة، 3 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المباني المتنوعة، 8 مشروعات في قطاع الطرق الداخلية، مشروع في قطاع الطرق الخارجية، بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.

حياة كريمه توفير جميع الخدمات والمرافق مشروعات الصرف الصحي مدارس ومجمعات خدمية المبادرة الرئاسية

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