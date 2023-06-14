الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر يشيد باستقبال المواطنين للرئيس.. ويؤكد الحديث الودى مع الأهالي كان من القلب

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء جولته بقرية الأبعادية في البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتقى عددا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وأضاف الحزب فى بيان له، أن ترحيب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة، والشباب المتطوعون فى مبادرة “حياة كريمة” والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مشهد جماهيري حاشد، يوضح مقدار محبة الرئيس فى قلوب المصريين، وتفهمهم لما يبذله سيادته من جهد كبير فى توفير الحياة الكريمة للمصريين فى أجواء عالمية صعبة، وحروب وأوضاع إقليمية مضطربة.

وأكد الحزب أن الرئيس تحدث مع أهالي القرية بود وحب وأن زيارته هى تأكيد الرئيس على اهتمامه بكل المصريين فى كل مكان، وان المشروعات القومية تهدف إلى وصول الحياة الكريمة لكل مصرى سواء فى المدينة أو القرية أو النجع.

كما أشار الحزب فى بيانه، إلى أن حديث الرئيس الودى مع الأهالي عن ارتفاع الأسعار كان حديث من القلب حيث قال: “كان زمان الريف كان يغطي حاجته حد كان بيجيب زيت فى البيت كان عيبة أوي أن حد يشتري الزيت أو يشتري بيضة أو فرخة.. كانت البيوت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة.. والريف من 40 سنة كان يغطي نفسه وكمان كان بيخصص جزء من الحضر”.

وتابع الرئيس السيسي: “دا مبيحصلش دلوقتي بالمستوي اللي كان.. الدولة النهاردة بقت معنية أنها تغطي كل الطلبات والكلام دا يبقي متوفر.. أتحولنا من حالة اللي كانت قبل كدا لحالة تانية ..ليه الأسعار بقت كدا.. مانتوا بتتكلموا لغاية 52 كنا 19 أو 20 مليون كل مصر من الريف والحضر.. وثم فى عهد السادات وصلنا ل40 مليون ، ثم فى 2011 كنا تقريبا 80 مليون، اليوم احنا 105 مليون وإحنا قاعدين بندردش فات كام دقيقة كل 15 ثانية فيه مولود”.

وأكد الحزب أن حديث الرئيس السيسي يعبر عن الحالة الحالية وأن الدولة المصرية تبذل كل جهدها لعبور هذه الأزمة التى يعاني منها العالم كله جراء تداعيات أزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.

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