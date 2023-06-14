الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يبحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون مع "إعداد قادة بنها"

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

استقبل الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، الدكتور محمد السيد أبوسالم، المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها وعميد كلية الطب البيطري ببنها الأسبق، لبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها.

وأفاد الدكتور كريم همام، مدير المعهد، بأنه جرى خلال الاجتماع تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تسهم فى رفع وعي الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تطوير القادة والقيادة.

وأكد الدور الريادي الذي يقدمه المعهد خلال هذه الفترة، من برامج تدريبية وتأهيلية وورش عمل ولقاءات توعوية وتبادل خبرات مع المؤسسات الجامعية، حيث إن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق رؤية مصر 2030.

وبدوره، أعرب الدكتور محمد أبوسالم عن سعادته بهذا اللقاء لتعظيم الاستفادة من الخدمات والخبرات المقدمة لمنتسبي الجامعة، لما يساعد هذا في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تدريب الطلاب وتأهيلهم وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمصر.

الخطة الأستراتيجية الدكتور حسام الدين مصطفى الدكتور جمال سوسة التعاون المشترك التعليم العالي والبحث العلمي

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