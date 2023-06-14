الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لعاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة في الشرقية

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة مركز الزقازيق في القضية رقم 2663 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 768 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

 صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية  عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم رضا إ إ ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 24 يناير الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق, قد حاز وأحرز بقصد الاتجار 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 427 جرامًا، وسلاح أبيض (سنجة) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية عاطل السجن المشدد المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا

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