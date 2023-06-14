الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغت 350 مليار جنيه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروع تبطين الترع كلف الدولة أموالًا طائلة، لكن له أهمية كبيرة لوصول المياه لآخر الزمام الزراعي بكل منطقة لتكون هناك فرصة للأراضي التي كانت تعاني من نقص المياه.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء: "المرحلة الأولى من مشروعات (حياة كريمة) كان هناك تخطيط مالي يصل إلى 250 مليار جنيه، ولكن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفعت من 250 لـ350 مليار جنيه".

الرئيس السيسي السيسي تبطين الترع مشروعات حياة كريمة محافظة البحيرة قرية الابعادية مشروع تبطين الترع

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