الرئيس السيسى: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغت 350 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروع تبطين الترع كلف الدولة أموالًا طائلة، لكن له أهمية كبيرة لوصول المياه لآخر الزمام الزراعي بكل منطقة لتكون هناك فرصة للأراضي التي كانت تعاني من نقص المياه.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء: "المرحلة الأولى من مشروعات (حياة كريمة) كان هناك تخطيط مالي يصل إلى 250 مليار جنيه، ولكن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفعت من 250 لـ350 مليار جنيه".