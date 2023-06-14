الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطيران المدني" توقف العمل بنظام تذاكر السوتو "SOTO"

الطيران المدني
الطيران المدني

قررت سلطة الطيران المدني، وقف العمل بنظام تذاكر السوتو «SOTO» وهي تذاكر تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولا تتضمن خط السير أى نقاط داخل جمهورية مصر العربية.

وقالت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلى شركات الطيران ووكلاء السياحة، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، إنه في وضوء زيادة معدلات مبيعات تذاكر الطيران لخطوط سير تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط السير نقاط داخل مصر والمعروفة بنظام «SOTO» ما له آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

وأضافت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلى شركات الطيران، أنه تقرر إيقاف العمل بنظام السوتو « SOTO» وعدم إصدار أى تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أي نقاط في مصر اعتبارًا من 15 يونيو الجاري ولحين إشعار آخر.

الطيران المدني SOTO تذاكر طيران لاقتصاد المصرى الطيران

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