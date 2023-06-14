محافظ مطروح: استقبال 21 رحلة طيران منذ بداية الموسم السياحى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح، عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح، لموسم صيف 2023، وذلك مع ما تشهده مطروح من رواج للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام.

وأوضح أنه تم استقبال 7 طائرات قادمة من دولة إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات التي استقبلها مطار مرسى مطروح، منذ بداية الموسم السياحي في مايو الماضي وحتى الآن إلى 21 رحلة طيران شارتر بواقع 16 رحلة من دولة إيطاليا وعدد 3 رحلات من دولة التشيك ورحلتان من دولة سلوفاكيا.

وأضاف محمد أنور، مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه يتم استقبال الرحلات والترحيب بها، مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح.

وأشار إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأعرب محافظ مطروح، عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذي تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به من إمكانات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء وسياحة تاريخية وتثقيفية وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة التي تجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية.

استقبال�21 رحلة طيران

استقبال�21 رحلة طيران

استقبال�21 رحلة طيران

استقبال�21 رحلة طيران

استقبال�21 رحلة طيران