وليد قانوش يفتتح "ملتقى محمد رشيد للنحت الخزفي".. السبت

صورة جماعية لفنانيين شاركوا في معرض/ ملتقي محمد رشيد للنحت.

صورة لأحد فناني الخزف التابعين ل مؤسسة الاسكندرية للحراريات.

تنظم "مؤسسة الإسكندرية للحراريات"، معرض أعمال "ملتقى محمد رشيد للنحت الخزفي"، وذلك في تمام السابعة مساءً من يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والسيدة حسنة رشيد، رئيس مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والاجتماعية والدكتور محمد قنصوة رئيس مؤسسة الإسكندرية للحراريات .

ويبدأ الملتقى بحفل تكريم للفنانين الذين شاركوا في دورة مايو الماضي، ويضم المعرض أعمال 15 فنانا شاركوا في دورة الملتقى الأخير لمحمد رشيد للخزف والذي أقيم في الفترة من 21 الي 30 مايو الماضي بعاصمة الثغر.

وحفلي الافتتاح والتكريم من المتوقع أن يحضره العشرات من قيادات الإسكندرية من فنانين تشكيليين، وأساتذة كليات الفنون الجميلة، والجامعات وعشاق الفن والموسيقى بالثغر.

وتنظم الورش الفنية المصاحبة للملتقى الكثير من الفعاليات، فبالإضافة لحفل الختام يقام "معرض الملتقى النهائي" بالتعاون مع الفنان علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بمحرم بك وبدعم وتشجيع من الدكتور وليد قانوش رئيس( قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، يذكر أن) مؤسسة الإسكندرية للحراريات" قد ساهمت في توفير الخامات و الحرق و اقامة الورش الفنية والتي تتعامل لأول مرة، مع الكليات الفنية، لجامعة الإسكندرية من طلاب الكلية و الدراسات العليا وكذلك أعضاء هيئة التدريس، من كلية الفنون الجميلة، و كلية التربية النوعية، وحث، رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه و كذلك الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة على المشاركة الطلابية للكليات الفنية بالجامعة.

يشارك بالملتقى 15 من فناني التشكيل و النحت الخزفي بجمهورية مصر العربية من أجيال مختلفة تمثل الحركة التشكيلية المعاصرة بمصر وهم زينب سالم وغادة جلال ونوال خضر واسامة امام وماهر عراقيب ومروة زكريا وأحمد عبد الكريم وايمان كرم ورينال عبد المحسن ومروة زكي وأنجي عمارة وحسام زكي ، كما ضمت فعاليات الملتقى تنظيم و إعداد 6 ورش عمل فنيه مجانية و بتطوع من الأساتذة الفنانين المشاركين بالملتقى لنشر ولتعميق حرفية، مجالات الخزف و تدريب الطلاب من الدراسات العليا و النقل بالكليات الفنية المتخصصة بجامعة الإسكندرية على أهم وأحدث تقنيات انتاج الخزف المعاصر؛ وهذه الورش الفنية شملت ورشة الطبعة الجرافيكية وورشة الماجوليكا وورشة نحت البورترية الخزفي وورشة التزجيج الملحي وورشة الرسم فوق الطلاء وورشة الاختزال بالخمائر الطبيعية.