الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الآن| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023 برقم الجلوس

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

يبحث آلاف من أولياء الأمور والطلبة عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم، حيث قامت كل محافظات الجمهورية بإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي الثاني 2023، للاطمئنان على أبنائهم، ومعرفة تنسيق الثانوية العامة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023

وتنشر “الدستور” في هذه السطور موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط في الترم الثانى 2023، بالإضافة إلى رابط موقع (مديرية التربية والتعليم) أسيوط للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2023 عقب اعتمادها.

وتتبقى محافظة أسيوط فقط، ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأهاليهم بفارغ الصبر خبر الاعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط 2023، وذلك من قبل محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد إبراهيم، حيث أن تأخر الاعتماد الخاص بنتيجة 3 إعدادي بأسيوط عن الموعد المعتاد، وخصوصا أن الطلبة أنهوا امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني في يوم 25 مايو الماضي، أي أن انتظر الطلبة حتى الآن حوالي (20) يومًا عقب انتهاء الامتحانات.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

وعن موعد اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة أسيوط، سوف يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط في الأيام القليلة القادمة، بنهاية الأسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل، ولأن محافظة أسيوط يوجد بها كثافة طلابية كبيرة وستأخذ أعمال تجميع كافة درجات الإدارات التعليمية بالمحافظة وقتًا.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين بالشهادة الإعدادية في أسيوط عدد 84.000 طالب وطالبة، موزعين على حوالي 397 لجنة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وسوف يتم إرفاق النتيجة بموقع مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط عقب اعتمادها من خلال اللواء عصام سعد إبراهيم، بصفته محافظ أسيوط.

كما سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني 2023 أسيوط وتكون بالاسم فقط في المدارس، عقب اعتمادها رسميًا وإتاحتها بشكل إلكتروني، حيث سوف يتمكن كل تلميذ من الذهاب إلى مدرسته ولمعرفة النتيجة بالاسم ومجانًا ويكون بدون أي رسوم.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات للعام الدراسي الحالي 2022/2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 برقم الجلوس 

نستعرض معكم بالسطور التالية لينك موقع مديرية التربية والتعليم في أسيوط للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023 من خلال برقم الجلوس، وتكون من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على رابط “موقع مديرية التربية والتعليم” أسيوط هنا.
  2. اختيار أيقونة “الشهادة الإعدادية”، ثم قم بكتابة رقم الجلوس والضغط على استعلام.
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