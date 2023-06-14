التحقيق فى العثور على جثة فتاة داخل شقتها بالدقى

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة متعفنة داخل شقتها بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة فتاة بالدقي فجر اليوم الأربعاء، عن أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكانت أمها ملقاة إلى جوارها وتبلغ من العمر 80 عاما، ما زالت على قيد الحياة، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية، ورجحت تناولهما وجبة طعام فاسدة.

وكانت البداية ببلاغ من سكان العقار 40 شارع مشيل باخوم بالدقي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة مصدرها شقة سكنية تقيم فيها سيدة مسنة وابنتها.

وانتقل إلى مكان البلاغ العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، وتم الطرق على باب الشقة دون استجابة أحد، تم كسر الباب والدخول ووجدت الأم ملقاة على الأرض ولا تزال على قيد الحياة في حالة غياب عن الوعي، بينما وجدت الفتاة جثة.