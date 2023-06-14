الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين فى حادث سير ببنى سويف

حادث سير
حادث سير

أُصيب 3 مواطنين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب دراجة نارية بالقرب من كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية قبل مطلع كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، نتجت عنه إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجارٍ تقديم العلاج اللازم لهم.

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