الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتابع مع ممثل "الفاو" آليات تفعيل مبادرة الزراعة والغذاء

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ‏الدكتور نصرالدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، في إطار العلاقات المتميزة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" واستكمالًا لسلسلة اللقاءات المستمرة.

‏تناول الاجتماع متابعة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية والجاري تنفيذها حاليًا في المجالات الزراعية المختلفة، كذلك التعاون والمشروعات المستقبلية، خاصة تلك التي تتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتخفيف آثارها على الزراعة، كما بحثا دعم الفاو للمشروعات الموفرة للمياه ومنها المشروع القومي لتطوير زراعة قصب السكر ‏بنظام الشتلات والتوسع فيها لما لها من مردود إيجابي على مستوى معيشة المزارعين.

كما تناول ‏الاجتماع تقييمًا للمدارس الحقلية وزيادتها خلال المرحلة القادمة خاصة في المحاصيل الاستراتيجية. 
القصير ونصر الدين بحثا ‏أيضًا آليات تفعيل مبادرة "الزراعة والغذاء من أجل تحول مستدام FAST" التي تم إطلاقها خلال قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ‏ في يوم الغذاء والزراعة، حيث كان للفاو دور كبير في إعداد وإطلاق المبادرة، ‏حضر اللقاء الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

وكان استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعقد معه اجتماعًا بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.

اجتماع الوزير والمحافظ تناول سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كل المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وأيضًا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

اجتماع "القصير وفودة" ناقش تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم، وأيضًا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

 

وزير الزراعة يتابع ممثل الفاو المشروعات المشتركة وآليات

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