محافظ المنوفية: 12 مشروعا خدميا وتنمويا بدنشواى ضمن "حياة كريمة"

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري وذلك في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

ففي دنشواى، أوضح محافظ المنوفية أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بلغ 12 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية شمل إنشاء مجمع زراعى ومجمع خدمات حكومية بنسبة تنفيذ 100% وملعب ومركز شباب بنسبة تنفيذ 98% ووحدة صحية جديدة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة تنفيذ 90%، ونقطة إسعاف بنسبة تنفيذ 100%، ومحطة رفع صرف صحي وشبكات وخطوط انحدار بنسبة 87%.

وأضاف المحافظ أن المبادرة شملت مد وتدعيم شبكات مياه شرب وصيانة ورفع كفاءة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنسبة 100%، وأعمال كهرباء ورصف داير ناحية القرية وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي بنسبة 70.5% ونقطة إطفاء بنسبة 40%.

وفى ذات السياق أشار محافظ المنوفية إلى أن قرية دنشواى قد شهدت ملحمة تاريخية يوم 13 يونيو 1906 والتى كانت أهم عوامل قيام الثورة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى، وهو اليوم الذى تم تخليده للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة المنوفية من كل عام كونه مثالا للعزة والكرامة والوطنية وتبرهن على أصالة المعدن المصرى ورفضه للظلم والاستعمار.