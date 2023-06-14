11 تغييرا لا بد منه في نمط الحياة للوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه

يمكن إدارة مرض السكري بشكل جيد من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة، فيما يلي جميع العادات الصحية التي يجب على مرضى السكري اتباعها لتجنب المضاعفات، حيث شهد مرض السكري وغيره من الأمراض غير المعدية زيادة كبيرة في الماضي القريب.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” وجدت دراسة جديدة أجرتها ICMR ونشرت في المجلة الدولية “لانسيت” أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قد وصل إلى 101 مليون شخص مما يعني أن 11.4٪ من سكان الهند يعانون من هذا المرض، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صديق لمرض السكري والذي يتضمن الكثير من الخضار والفواكه والبروتينات وتجنب الأطعمة السكرية والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، في الحد من خطر الإصابة باضطراب التمثيل الغذائي أو إدارة مرض السكري إذا كان الشخص يعاني منه بالفعل.

يشير مستوى السكر في الدم الصائم البالغ 126 ملغ / ديسيلتر أو أعلى إلى أنك مصاب بداء السكري ويجب عليك إدارة هذا المرض بشكل جيد مع تغييرات نمط الحياة المناسبة من النظام الغذائي إلى النشاط البدني.

كيف تعرف إذا كنت مصابًا بمرض السكري

- مستوى السكر في الدم الصائم هو 99 ملجم / ديسيلتر أو أقل أمر طبيعي وهذا يعني أنك في منطقة آمنة ولا تعاني من مرض السكري

- تشير مستويات السكر في الدم الصيام من 100 إلى 125 مجم / ديسيلتر إلى أنك مصاب بمقدمات السكري، مما يعني أنك قد تصاب بمرض السكري في السنوات القادمة وتحتاج إلى تغييرات عاجلة في نمط الحياة.

- يشير مستوى السكر في الدم الصائم البالغ 126 ملغ / ديسيلتر أو أعلى إلى أنك مصاب بداء السكري ويجب عليك إدارة هذا المرض بشكل جيد من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة من النظام الغذائي إلى النشاط البدني.

تغييرات في نمط الحياة لمرضى السكري

موهان - رئيس مجلس الإدارة وكبير أخصائيي أمراض السكر في مركز الدكتور موهان التخصصي لمرض السكري يشارك تعديلات نمط الحياة لأولئك الذين يعانون من اضطراب التمثيل الغذائي:

1. نظام غذائي صحي

مزيج من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات والفول خيار جيد لمرضى السكري

2. تقليل الكربوهيدرات

بينما تعتبر الكربوهيدرات جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن، يجب على المرء أن يكون حريصًا بشأن كمية ونوع الكربوهيدرات التي يستهلكها، لذا يجب تضمين الكربوهيدرات المعقدة مثل الكينوا والحبوب الكاملة والأرز البني والشوفان في النظام الغذائي لمرض السكري مع تخطي الكربوهيدرات البسيطة مثل حبوب الإفطار والسلع المخبوزة وعصائر الفاكهة وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى ارتفاع السكر في الدم، والتقليل من كمية الكربوهيدرات في النظام الغذائي سواء كانت أرزًا أو قمحًا أو أي شكل آخر من الكربوهيدرات.

3. قل لا للأغذية عالية الدسمة

الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم هي تلك الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة في حين أن الخبز والبطاطس والأرز الأبيض والبسكويت تحتوي على نسبة عالية من السكريات ويجب استبعادها من النظام الغذائي لمرض السكري.

4. تناول البروتين

يستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم، مما يعني أن امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم يكون بطيئًا أيضًا. يضمن ذلك قدرتك على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكري. زيادة محتوى البروتين في النظام الغذائي ويفضل أن يكون من البروتين النباتي مثل البنغال غرام، غرام أخضر، غرام أسود، رجمة، فطر وغيرها من البقول والعدس.

5. الدهون الصحية

يجب ألا يتجنب مرض السكري كل الدهون، يجب أن يكتشفوا مصادر الدهون الصحية لأنفسهم وأن يستهلكوها بانتظام لتثبيت مستويات السكر في الدم. الزيوت النباتية والسمن والمكسرات والبذور كلها مصادر للدهون الصحية. أضف الدهون الصحية والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة وقلل من الدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة. من أمثلة الدهون الأحادية غير المشبعة المكسرات والأسماك وزيت الفول السوداني وزيت الجنجل وزيت الخردل وزيت الزيتون وزيت الذرة إلخ.

6. الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

تمتلئ أسواقنا ومنازلنا بالأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على كمية هائلة من السكر والدهون والسعرات الحرارية المخفية.

يتعرض الشخص الذي يستهلك المنتجات المعبأة بانتظام لخطر ارتفاع نسبة السكر في الدم والحصول على سعرات حرارية أكثر من المطلوب.

تجنب الأطعمة فائقة المعالجة لأنها عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية.

7. تمرن

يمكن للمشي والركض وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة البدنية أن تحافظ على صحتك وتحافظ على نسبة السكر في الدم لديك. يجب على المرء أن يطور روتينًا للتمرين وأن يمشي 7000 خطوة على الأقل يوميًا. ومع ذلك فإن أكثر من 10000 خطوة ستكون مثالية.

8. تخلص من التوتر

يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المتزايدة إلى إحداث فوضى في مستويات السكر في الدم. بصرف النظر عن النظام الغذائي الجيد والتمارين الروتينية، يجب على المرء أيضًا قضاء بعض الوقت لممارسة اليوجا والتأمل وأنشطة الاسترخاء الأخرى التي يمكن أن تقلل من التوتر والتوتر من الجسم.

9. اليوجا

اليوجا جيدة ليس فقط جسديًا ولكنها تساعد أيضًا في تحقيق التوازن العقلي وتمنع مرض السكري والحالات الأخرى.

10. الفحص الدوري

اذهب لفحوصات منتظمة مع طبيبك. سيساعد تشخيص المراحل المبكرة من مرحلة ما قبل السكري على عكس الحالة ومنع التقدم إلى مرض السكري كامل النمو.

11. تقليل الوزن

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فحاول إنقاص الوزن عن طريق النظام الغذائي وممارسة الرياضة والانضباط الذاتي.