الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة نجل فنان قتل طفلًا وأصاب والدته فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة عشرين بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهم "إ.إ" نجل مطرب سكندري على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وتصادم سيارته مع سيارة أخرى، مما أدى لوفاة طفل وإصابة والدته بسبب قيادته السيارة برعونة ومخمورا، وهو ما أثبته توقيع الكشف الطبي عليه.

 

تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رءوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

 

كانت النيابة العامة قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة لفحصها.

 

وقالت والدة الطفل، خلال تحقيقات النيابة، إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية بشارع المشير بسيدي جابر واصطدم بالسيارة من الخلف رغم أن الشارع كان خاليًا من السيارات والمارة.

الدائرة عشرين جنايات الإسكندرية المستشار عزت عبد اللاه منصور المواد المخدرة تحريات المباحث الكشف الطبى

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