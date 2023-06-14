اليوم.. رئيس الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي الثامن

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، اليوم الأربعاء

ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر، وقال: "نرحب بجميع ضيوف مصر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والوطن العربي، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا".



ومن جانبها، قالت سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إنه من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا واليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".