الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. رئيس الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي الثامن

اندريه زكي
اندريه زكي

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي،  اليوم الأربعاء

ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر، وقال: "نرحب بجميع ضيوف مصر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والوطن العربي، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا". 


ومن جانبها، قالت سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إنه من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة:  "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا واليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".

 

أعضاء مجلس النواب اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الاتحاد الاوروب

الأكثر قراءة

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 14 يونيو 2023

بريطانيا تسعى لحماية صناعة إنتاج الأفلام لديها باستخدام الذكاء الاصطناعى

جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولات تهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف

بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل فى الشئون الداخلية الصينية

صحة مطروح: تقديم الخدمة الطبية لـ1092 منتفعة خلال 3 أيام بحملة "حقك تنظمى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة