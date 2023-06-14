مصرع شاب وإصابة 2 فى تصادم دراجتين بخاريتين وتوك توك بمنية النصر

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين توك توك على طريق ميت الخولي مؤمن أشمون بنطاق منية النصر فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم على طريق ميت الخولي مؤمن أشمون بنطاق المركز بين دراجتين بخاريتين وتوك توك ووجود متوفى ومصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع إثر اصطدام دراجتين ناريتين بتوك توك، مما أسفر عن وفاة أحمد هشام عبد العظيم محمد، ١٧ عاما، والمقيم بالدراكسة، وإصابة كل من هشام علي محمد زويته، ١٦ عاما ومقيم بالدراكسة وسائق التوك توك ويدعى أحمد أشرف إبراهيم، ٢٢ عاما، من عزبة الدنك التابعة لمركز دكرنس.

فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة، وجار عمل الإسعافات للمصابين بالمستشفى.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.