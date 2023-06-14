تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بالعياط

شهدت مدينة العياط واقعة مأساوية، حيث لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في العياط.

على الفور انتقل رجال الأمن و تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه شاب أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

ومن جانبه استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.