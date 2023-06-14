اليوم.. انطلاق روسيا فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادى الدولى

تنطلق اليوم الأربعاء في روسيا فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط توقعات بأن يستقطب الحدث الآلاف، بمن فيهم مسؤولون وقادة شركات من مختلف دول العالم.

وفي السياق، أكدت مؤسسة "روس كونجرس" نقلًا عن السكرتير التنفيذي للمنتدى أنطون كوبياكوف، أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

وأشار كوبياكوف، إلى أن منتدى بطرسبورغ هو أداة اتصال بين المجتمع والسلطات، تحدد وتيرة وعمق التحولات التي تحدث في الدولة، مع مراعاة أهداف التنمية الوطنية في سياق التغيرات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف: أن "آليات التنمية الاستراتيجية للدولة يتم وضعها في المنتدى بالتعاون مع جميع مؤسسات التنمية ومناطق البلاد والمنظمات غير الحكومية والجمعيات العامة ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو، بمشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف.

وسيركز الحدث الدولي، على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة المنتدى للعام 2022 شاركت مصر فيه بصفة ضيف شرف، فيما شاركت قطر بنفس الصفة في الحدث الدولي لعام 2021.

وشهدت نسخة المنتدى العام الماضي، إبرام صفقات وعقود بحوالي 105 مليارات دولار، حيث تم توقيع 691 اتفاقية.