الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون: بلطجية اعترضوا طريقى لمنعى من حضور اجتماع 3 يوليو

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه حين همّ بالذهاب للمشاركة في اجتماع 3 يوليو 2013 اعترضه وقتها مجموعة من البلطيجة قاموا بإغلاق طريق بركة السبع، الأمر الذي دعاه إلى العودة مرة أخرى؛ لوجود سيارة محطمة أمام عينيه.

وأضاف مخيون، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه أكمل طريقه للقاهرة من خلال طريق السويس، لأنه مؤمّن من قبل القوات المسلحة وحضر بدلًا عنه المهندس جلال الملا، وكان يتابع معه أولًا بأول. 

اتخذنا قرارًا بالمشاركة يوم 3 يوليو لأن الوضع كان خطيرًا

وتابع أنه كان هناك اقتراح خلال الاجتماع أن يعطوا لمحمد مرسي فرصة أخيرة، وأن يتحدث معه البعض ووزيرالدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي لم يعترض، لكن كل الحضور رفضوا وما استشعرناه أن محمد مرسي انتهى ولم يعد موجودًا بالسلطة، مؤكدًا أنهم أخذوا القرار بالمشاركة، لأن الوضع كان خطيرًا وكنا في مفترق طرق.

يونس مخيون بلطيجة طريق بركة السبع يوليو المشاركة

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