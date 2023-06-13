"الباز" يكشف سر الهجوم على عبدالسند يمامة فور إعلانه الترشح للرئاسة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه فور كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، شُنت حملة هجوم ضارية ضده من الإخوان والناصريين وحزب الكرامة.

وأوضح الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن السبب وراء الهجوم هو رغبة في إفساد المشهد الانتخابي بأي طريقة، أو كي يخلو المشهد لأحد بعينه.

وأضاف الباز: يدعون أنهم يريدون ديمقراطية، لكن ما أن أعلن أحد الترشح شنوا حملة سخرية ضده، رغم أن حزب الوفد حزب كبير له تاريخ".

ولفت إلى أن من ضمن الانتقادات التي وجهت لرئيس حزب الوفد، هو تأكيده على احترامه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديره لما قدمه من إنجازات خلال فترة حكمه، بل ومطالبته بأن يضع اسم الرئيس السيسي مع الزعماء.

وعقب الباز على هذا الانتقاد قائلًا: "هل احترام المنافس أصبح عيبًا؟ لازم يبقى قليل الأدب؟ وسفيق اللسان؟، رئيس حزب الوفد رجل يدرك قيمة الرئيس، ونازل ينافس".