الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"محسب" يكشف أهم نقاط تعديل وثيقة سياسة ملكية الدولة المطروحة بالحوار الوطنى

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن جلسات الحوار الوطني اليوم في المحور الاقتصادي تناولت تعديل وثيقة ملكية الدولة في بعض البنود، وجعلها ليست وجهة نظر حكومة، ولكن نجعلها خطة عمل حكومية وإنشاء مجلس استشاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الدولة أعلنت أنها ستتخارج من 65% من مستوى الإنتاج بجمهورية مصر العربية وهذا رقم محترم وعصري، ولكن البعض متخوف من هذه النسبة وأكثر من اقتصادي يتحدث في ذلك، لأنه وقت الأزمات لم يسندنا سوى الدولة. 

أبرز التعديلات في سياسة ملكية الدولة

وعن أبرز التعديلات في سياسة ملكية الدولة، قال إن الأهم هو وضع خطة دقيقة للتنفيذ تخارج الدولة، وفكرة جدولة الخروج من القطاعات والأولويات، كما تم التحدث عن فكرة التمويل ودائمًا تكون الاستثمارات العامة من موازنة الدولة، ويجب أن تضخ لتأمين المواطن أو تكون ذات عائد؛ لأنها قد تذهب لتمويلات بسيطة جدًا، مؤكدًا أن توجه الاستثمارات العامة لسد عجز الموازنة العامة وليس العكس. 

أيمن محسب سياسة ملكية الدولة المحور الاقتصادي أبرز التعديلات الموازنة العامة القطاعات

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