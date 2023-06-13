الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرجوب: إقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

الرجوب والممثل الاوروبي
الرجوب والممثل الاوروبي

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفن كوبمانز، والوفد المرافق له، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وكشف “الرجوب” للمسؤول الأوروبي، عن تطورات الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وتنكرها لحقوق شعبنا وهويته، وتنصلها من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وشدد “الرجوب” علي ضرورة إيجاد حل لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد “كوبمانز” على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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