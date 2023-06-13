بعد زيارته للقاهرة.. وزير الكهرباء العراقى يعلن خطته لتحقيق استقرار الطاقة

حدد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز خط الربط الكهربائي مع الأردن ومن ثم مصر ودخوله حيز التنفيذ، وفيما كشف عن خطة لإضافة أكثر من 11 ألف ميجاواط للمنظومة الوطنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستسهم في استقرار منظومة الطاقة.

وقال “فاضل” لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيارتنا لجمهورية مصر العربية تضمنت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة في مجال الطاقة وعقدنا لقاء مع وزير الكهرباء المصري".

وبين وزير الكهرباء العراقي، أن أبرز الملفات التي تم بحثها هو الربط العراقي الأردني المصري.

وأضاف: "أنجزنا 85 بالمئة من خطوط الربط مع المملكة الأردنية"، متوقعًا أن يكون الخط جاهزا والبدء بالتغذية من الأردن خلال ثلاثة أشهر.

وتابع أن المرحلة الثانية من الربط ستكون بين مصر والأردن من خلال الشبكة الوطنية وبالتالي يصبح ربطاً ثلاثياً"، موضحا أننا ناقشنا مراحل الإنجاز وتفاصيلها.

وأكد “فاضل” أن المحور الثاني من الزيارة هو عرض رغبتنا في التباحث لإشراك الشركات المصرية والمستثمرين في الخارطة الاستثمارية التي تعدها وزارة الكهرباء في مجال مشاريع الطاقات المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية بواقع 2000 ميغاواط والتي سيتم طرحها خلال الشهر المقبل"، لافتا إلى" أننا اطلعنا على التجربة المصرية، وناقشنا مع وزير الكهرباء المصري الخطة التي اتبعتها مصر بالتعاقد مع شركة سيمنز".

ولفت إلى أننا أنجزنا المرحلة الأولى من التعاقد مع سيمنز"، موضحا، أن" التخصيصات المالية التي نحتاجها ستضيف طاقات إنتاجية جديدة".

وبين أن الرؤية والخطة التي أعدتها الوزارة تستهدف إنتاج 11 ألفا و500 ميغاواط، خلال المرحلة المقبلة، بواقع 4 آلاف ميغاواط طاقة شمسية و5 آلاف ميغاواط وحدات مركبة"، مؤكدًا أن "تطبيق هذه الخطة سيؤدي إلى استقرار الشبكة الكهربائية".