الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تنفذها الوزارة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية  (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، مساء الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

حضر مؤتمر اطلاق المرحلة الرابعة لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، المهندس وليد رسمي ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي، محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عماد فخوري رئيس قسم التجزئة بنك مصر، راجى طلبة شركة فوري.

وأكد وزير الرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

وأضاف "صبحي" أنه سيتم طرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة بسعر أقل من سعر السوق وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة من خلال شركة فوري للدفع، فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية "ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة"، ماعدا محافظتي القاهرة والجيزة، ففي حالة الرغبة في الشحن يتم التسليم من خلال فروع شركة الشحن، أما في حالة عدم الرغبة في الشحن يتم التسليم بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأوضح المهندس وليد رسمي ممثل وزارة الإنتاج الحربي دور الوزارة  كجهة صناعية تهدف إلي تطوير مستوي الدراجات وكفاءتها لكى تكون متميزة من حيث الاستخدام للنشء والشباب.

وزير الشباب والرياضة وي علن عن فتح رابط التسجيل والدفع في الثامنة مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي المرحلة الرابعة

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