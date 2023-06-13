الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس إنبي يحمل المجلس السابق مسئولية غرامة "بوغطاس"

إنبي
إنبي

كشف أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي، عن العديد من الحقائق بعد قرار المحكمة الرياضية وتغريم النادي البترولي بمبلغ 910 ألف دولار للاعب زياد بوغطاس.

وقال “الشريعى” في تصريحاته خاصة، إن مجلس إدارة إنبي الحالي تسلم المهمة في 2021، في وقت كانت فيه القضية ثيد النظرأمام القضاء، إلا أن العقوبة وقعت في عهد المجلس الحالي، لذلك يجب توضيح الحقائق.

ان مجلسة عندما تولى المهمة  أثبت في محضر الجلسة قضية اللاعب الذى قام بفسخ تعاقده ولجأ للمحكمة الرياضية .

واوضح “الشريعى” ان المجلس السابق وكذلك حلمى طولان المدير الفنى السابق، هم المسئولين عن ما حدث من اللاعب ولكننا لن نترك القضية ونحاول بشتى الطرق الوصول لحلول منها تخفيض الغرامة أو على الاقل تقسيط المبلغ مؤكداً انه تول مع المحامي الايطالي الذى يتابع القضية لمعرفة آخر المستجدات وان شاء الله ستكون هناك حلول ترضى اللاعب وتكون ميسرة لنادي إنبي في القريب العاجل.

حلمي طولان المحكمة الرياضية النادي البترولي رئيس نادى إنبى أيمن الشريعى

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